{"_id":"6aad782398258b08090639e7","slug":"video-women-informed-about-rights-and-safety-schemes-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिलाओं को अधिकारों के साथ सुरक्षा योजनाओं की दी जानकारी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वरोजगार, कानूनी सुरक्षा और समाज में निर्णायक भागीदारी के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को शहर के बंधवा में महिला कल्याण व जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला कल्याण एवं जन उत्थान फाउंडेशन के बैनर तले हुए सम्मेलन में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर संचालित पुलिस की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

... और पढ़ें