{"_id":"6abe9b379fe144daf90ea83f","slug":"video-students-made-aware-of-the-pocso-act-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"पॉक्सो एक्ट के प्रति छात्रों को किया जागरूक, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को गांधी जयंती से पूर्व अलावलपुर अफगा स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई।

... और पढ़ें