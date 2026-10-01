Ghazipur News: 4 करोड़ की सर्जरी गाजीपुर में मुफ्त, 29 विशेषज्ञों ने किए 347 जटिल ऑपरेशन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:36 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:36 PM IST
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गाजीपुर। जिले में पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य सेवा शिविर में 29 विशेषज्ञ सर्जन चिकित्सकों की टीम ने पांच दिनों में 347 जटिल और दुर्लभ ऑपरेशन किए।
27 सितंबर से एक अक्तूबर तक चले शिविर में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब और कर्नाटक से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के सहयोग से मरीजों को निशुल्क शल्य चिकित्सा सेवाएं दीं। इन ऑपरेशनों की अनुमानित लागत करीब चार करोड़ रुपये बताई गई है।
रोटरी इंडिया के डॉ. राजीव प्रधान ने बृहस्पतिवार को मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में आयोजित संवाद में बताया कि शिविर के लिए प्राचार्य डॉ. आनंद मिश्रा से विस्तृत वार्ता की गई थी।
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कुछ जटिल ऑपरेशनों के लिए आवश्यक संसाधन और विशेष इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं थे। इन्हें भाजपा नेता अभिनव सिन्हा के प्रयास से लखनऊ और आगरा से तत्काल मंगाया गया। इसके बाद कई कठिन ऑपरेशन संभव हो सके।
डॉ. गिरीश गुने ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी, पित्ताशय की थैली, बच्चेदानी, नाक, कान और आंख समेत विभिन्न अंगों से जुड़े जटिल ऑपरेशन किए गए। 14 वर्षीय बालक के जन्मजात जबड़े की समस्या का सफल ऑपरेशन भी हुआ।
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27 सितंबर से एक अक्तूबर तक चले शिविर में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब और कर्नाटक से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के सहयोग से मरीजों को निशुल्क शल्य चिकित्सा सेवाएं दीं। इन ऑपरेशनों की अनुमानित लागत करीब चार करोड़ रुपये बताई गई है।
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रोटरी इंडिया के डॉ. राजीव प्रधान ने बृहस्पतिवार को मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में आयोजित संवाद में बताया कि शिविर के लिए प्राचार्य डॉ. आनंद मिश्रा से विस्तृत वार्ता की गई थी।
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कुछ जटिल ऑपरेशनों के लिए आवश्यक संसाधन और विशेष इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं थे। इन्हें भाजपा नेता अभिनव सिन्हा के प्रयास से लखनऊ और आगरा से तत्काल मंगाया गया। इसके बाद कई कठिन ऑपरेशन संभव हो सके।
डॉ. गिरीश गुने ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी, पित्ताशय की थैली, बच्चेदानी, नाक, कान और आंख समेत विभिन्न अंगों से जुड़े जटिल ऑपरेशन किए गए। 14 वर्षीय बालक के जन्मजात जबड़े की समस्या का सफल ऑपरेशन भी हुआ।