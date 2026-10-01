Ghazipur News: डेंगू के 20 और मलेरिया के 26 मामले आए, सभी हुए स्वस्थ

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उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक डेंगू के 20 मामले प्रकाश में आए हैं। इनमें 16 मरीज अन्य प्रांतों और जनपदों से ग्रसित होकर आए हैं। इसी प्रकार मलेरिया के 26 मामले प्रकाश में आए हैं। इनमें से 18 मरीज अन्य प्रांतों से ग्रसित होकर आए हैं।उपचार के बाद सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि संचारी व मच्छर जनित रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इन्हीं बीमारियों के रोकथाम के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है।यह अभियान 31 अक्तूबर तक चलेगा। 12 से 31 अक्तूबर तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, पंचायती राज विभाग समेत 11 विभागों की टीम तैनात की गई है। टीम घर-घर जाकर बीमारियों की रोकथाम और समुदाय को जागरूक करेंगी। संवाद