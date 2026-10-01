Ghazipur News: चोरी के तीन आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई

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प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि गहमर थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अपराध की रोकथाम के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन

गुंडा एक्ट की कार्रवाई पंकज कुमार गुप्ता (30), संदीप कुमार गुप्ता (21) और विनोद कुमार कमकर (58), सभी निवासी संतरामगंज बाजार सेवराई, थाना गहमर के खिलाफ की गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी और थाना गहमर की पुलिस टीम शामिल रही। प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि गहमर थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अपराध की रोकथाम के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।गुंडा एक्ट की कार्रवाई पंकज कुमार गुप्ता (30), संदीप कुमार गुप्ता (21) और विनोद कुमार कमकर (58), सभी निवासी संतरामगंज बाजार सेवराई, थाना गहमर के खिलाफ की गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी और थाना गहमर की पुलिस टीम शामिल रही।

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गाजीपुर। सेवराई के संतरामगंज बाजार में एक साल पहले गोविंद जायसवाल के घर से करीब 15 रुपये की चोरी हुई थी, जिसमें नकदी व आभूषण शामिल थे। इस मामले से जुड़े तीन आरोपियों के खिलाफ गहमर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए गुंडा एक्ट के तहत चालानी रिपोर्ट तैयार कर 30 सितंबर को कार्रवाई की।