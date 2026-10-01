सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ, VIDEO

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कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने बालिकाओं की प्रस्तुति की सराहना की। कार्यक्रम में आयोजकों और अतिथियों ने सहभागिता करते हुए बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया।

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