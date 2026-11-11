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महापर्व डाला छठ की तैयारी में लोग जुटे, लेकिन जिम्मेदार बेफिक्र; VIDEO
जनपद में डाला छठ महापर्व को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। कई गंगा घाटों पर वेदी बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। जिला प्रशासन भी श्रद्धालुओं के सुरक्षा व सहूलियत के मद्देनजर तमाम दावे कर रहा है। लेकिन, जमीन पर जिला प्रशासन की तैयारियां आधी-अधूरी दिख रही हैं। जिले में 90 किलोमीटर लंबा गंगा का तटीय क्षेत्र है। साथ ही 51 गंगा घाट हैं। इनमें से 30 प्रतिशत यानी 15 से अधिक गंगा घाटों पर अभी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार पूरे जिले में करीब पांच लाख लोग लोक आस्था के महापर्व डाला छठ में शामिल होते हैं।
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