{"_id":"6af48a274cba774ddc0ba6f0","slug":"video-mukesh-and-vishal-defeat-wrestlers-from-varanasi-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुकेश और विशाल ने वाराणसी के पहलवानों को दी पटखनी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मखदुमपुर गांव स्थित देई मां के स्थान पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित विराट दंगल में गाजीपुर के पहलवानों का दबदबा देखने को मिला। सोमवार को देर शाम हुए मुकाबलों में गाजीपुर के पहलवानों ने प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। दंगल में कुल 15 जोड़ी पहलवानों ने दमखम आजमाया। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी जुटे रहे।

... और पढ़ें