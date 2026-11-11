वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव सम्मानित; VIDEO

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वंदे भारत ट्रेन के संचालन में योगदान देकर जनपद का नाम रोशन करने वाली महिला लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव को सोमवार को सम्मानित किया गया। ददरी घाट स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में आयोजित भगवान श्री चित्रगुप्त के वार्षिक पूजनोत्सव में सदर विधायक जयकिशुन साहू ने उन्हें स्मृति चिह्न और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। उनकी उपलब्धि को संस्था ने जनपद और कायस्थ समाज के लिए गौरव का विषय बताया।

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