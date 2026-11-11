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वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव सम्मानित; VIDEO
वंदे भारत ट्रेन के संचालन में योगदान देकर जनपद का नाम रोशन करने वाली महिला लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव को सोमवार को सम्मानित किया गया। ददरी घाट स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में आयोजित भगवान श्री चित्रगुप्त के वार्षिक पूजनोत्सव में सदर विधायक जयकिशुन साहू ने उन्हें स्मृति चिह्न और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। उनकी उपलब्धि को संस्था ने जनपद और कायस्थ समाज के लिए गौरव का विषय बताया।
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