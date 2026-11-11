गाजीपुर: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, मऊ ले जाते समय तोड़ा दम

गाजीपुर के कासिमाबाद-यूसुफपुर मार्ग पर डाही पुलिया के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन उपचार के लिए मऊ के निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान नोनहरा थाना क्षेत्र के कयामपुर छावनी गांव निवासी अनुज सिंह (25) के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।

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