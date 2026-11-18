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मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य और शूटर अंगद राय उर्फ झुल्लन राय के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बुधवार को उसकी पत्नी सरिता राय के नाम पर अर्जित तीन अचल संपत्तियों को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कुर्क कर लिया। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान संपत्तियों पर प्रशासनिक चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए।

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