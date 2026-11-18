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जिस बेटे को मां ने बचपन में अच्छे व्यवहार के साथ बड़ा होते देखा, उसी के अपराध की दुनिया में चले जाने का मलाल उसे जिंदगी भर रहेगा। बहरियाबाद निवासी वाहिद अंसारी पिछले करीब सात वर्षों से घर से दूर था। परिवार से उसका संपर्क भी लगभग टूट चुका था। मंगलवार देर रात अंबेडकरनगर में पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह जब बहरियाबाद पुलिस के दो जवान घर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी तो परिवार को उसके आखिरी अंजाम का पता चला। मां खुर्शिदा बेगम ने बेटे के जीवन में आए बदलाव के पीछे गलत संगत को वजह बताया।

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