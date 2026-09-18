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गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू,सात प्रतिमाएं विसर्जित; VIDEO

Fri, 18 Sep 2026 11:12 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:12 PM IST
Immersion of Ganesh idols begins; seven idols immersed
शहर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार शाम चीतनाथ, झुन्नुलाल चौराहा, स्टीमर घाट, मिश्रबाजार, रेलवे स्टेशन, नवाब साहब का पोखरा और तुलसीया का पुल मोहल्ले में स्थापित सात गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नगर पालिका की ओर से रजागंज स्थित काली मंदिर के पास बनाए गए कृत्रिम तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। शहर में कुल 11 स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। इनमें से चार प्रतिमाओं का विसर्जन अभी बाकी है। एक-एक प्रतिमा का विसर्जन 19 और 21 सितंबर को, जबकि दो प्रतिमाओं का विसर्जन 25 सितंबर को किया जाएगा।
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