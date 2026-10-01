दशाश्वमेध घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ा, VIDEO

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वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण घाट किनारे होने वाली गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन और संबंधित विभाग जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं।

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