{"_id":"6aad782ed176c849be0278a0","slug":"video-facility-for-cashless-treatment-secured-now-awaiting-safety-legislation-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैशलेस इलाज की सुविधा मिली, अब सुरक्षा कानून का इंतजार, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर। कचहरी परिसर में शुक्रवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित अधिवक्ताओं के संवाद में अधिवक्ताओं ने अपने हितों के साथ शहर की बुनियादी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। अधिवक्ताओं ने सरकार की कैशलेस चिकित्सा योजना का स्वागत करते हुए कहा कि गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज की सुविधा मिलना राहत की बात है, लेकिन योजना की पूरी गाइडलाइन जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अधिवक्ताओं की पत्नी और आश्रित बच्चों को इसका लाभ किस तरह मिलेगा। संवाद में अधिवक्ताओं की सबसे प्रमुख मांग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की रही।

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