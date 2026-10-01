जिलाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर जाना प्रसूता का हाल, VIDEO

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जिलाधिकारी शैलेश कुमार और सीएमओ डॉ संतोष कुमार चक बृहस्पतिवार की देर शाम जिला अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में भर्ती प्रसूता वनवासी महिला रानी का हाल चाल जानने पहुंचे। डीएम और सीएमओ ने महिला से बातचीत की और उसका हाल चाल जाना। महिला की देखभाल में लगे डाक्टरों से जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य की जानकारी की। वही महिला के खून की जांच करायी। जांच में अच्छी प्रगति मिली और हीमोग्लोबिन का लेबल पांच ग्राम से बढ़कर 10.5 ग्राम रहा। जिलाधिकारी के स्पष्ट किया कि महिला की देखभाल किसी तरह की कोताही न हो। वही इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति न हो। इसको लेकर सीएमओ को नियमित अस्पताल की निगरानी किए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने इमर्जेंसी वार्ड में व्यवस्था को भी देखा। जिलाधिकारी ने प्रसूता को फल भी दिया।

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