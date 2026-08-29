{"_id":"6a928062845ca723660ed2b8","slug":"video-villagers-stage-protest-over-waterlogging-on-main-road-dalit-settlement-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"दलित बस्ती के मुख्य मार्ग पर पानी भरने से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चहनिया विकास खंड के पुरा गणेश गांव की दलित बस्ती जाने वाले रास्ते पर जल भराव से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर गांव के लोगों ने शुक्रवार की सुबह रास्ते पर घुटने भर पानी में खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सड़क को ऊंचा करने की मांग की। चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह मुख्य रास्ता काफी निचले इलाके (खाल) में स्थित है।

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