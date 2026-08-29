युवाओं को संस्कारों से जोड़ना संस्कार भारती का लक्ष्य, VIDEO

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संस्कार भारती जिला इकाई की वार्षिक योजना बैठक बृहस्पतिवार को नगर स्थित एक होटल में हुई। इसमें प्रांतीय पर्यवेक्षक नागेश्वर सिंह की मौजूदगी में बीते सत्र के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं नए सत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने के साथ युवाओं को भारतीय संस्कारों से जोड़ने पर जोर दिया।

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