महिलाओं के वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, VIDEO

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मुगलसराय कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एस्कार्ट के कारोबार में शामिल महिलाओं की नग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए धन उगाही करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मूल रूप से प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के रहने वाले विजय कुमार गुप्ता को उसकी पत्नी, भाई व एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया है।

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