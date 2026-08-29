एस्कॉर्ट सर्विस में ठगा गया तो बना ब्लैकमेलर: पत्नी-भाई समेत चार अरेस्ट, बनाते थे नग्न वीडियो; वसूलते थे रुपये

दूसरी महिला ने शिकायत में बताया कि 16 अगस्त को ऑनलाइन मकान देखने के लिए आरोपियों के संपर्क में आई थी। आरोपी उसे रामनगर चौराहे से डहिया स्थित मकान पर ले गए। वहां तीन पुरुष और एक महिला ने उसे कमरे में बंधक बनाकर निर्वस्त्र किया और वीडियो बनाया।



वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। विरोध करने पर मारपीट और गालीगलौज की गई। आरोपियों ने मोबाइल छीनकर उसके पति को फोन किया और फिरौती मांगी। इसके बाद उसके बैंक खाते से यूपीआई के जरिये 1.14 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए।



पीड़िता रात में किसी तरह छतों के रास्ते भागकर वहां से निकल सकी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में सामने आया कि प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी पहले वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस चलाता था। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2023 में एस्कॉर्ट कारोबार से जुड़ी एक महिला से ठगी होने के बाद उसके मन में एस्कॉर्ट कारोबार से जुड़ी महिलाओं से बदला लेने की योजना बनी।



इसके बाद विजय ने साथियों के साथ मिलकर गिरोह बनाया। एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी महिलाओं को ग्राहक बनकर मकान पर बुलाया जाता था। वहां उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की जाती और जबरन नग्न फोटो-वीडियो बनाए जाते थे। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िताओं और उनके परिजनों से रकम वसूली जाती थी।