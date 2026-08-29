{"_id":"6a928070b38d79db0f0657b8","slug":"video-police-solve-robbery-case-involving-former-chairman-nephew-four-accused-arrested-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पूर्व चेयरमैन के भतीजे हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीनगर थाना क्षेत्र के आलमपुर के पास चार दिन पहले नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के भतीजे संग हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए अलीनगर थाना की पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई सोने की चेन, तीन तमंचे, छह कारतूस, दो बाइक, तीन मोबाइल फोन और 4420 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह के दो सदस्य वारदात को अंजाम देते थे, जबकि दो अन्य रेकी, बैकअप और हथियार छिपाने में मदद करते थे।

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