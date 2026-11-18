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पीपा पुल निर्माण के दौरान निकला सांप, एक घंटे ठप रहा काम; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 18 Nov 2026 08:26 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 08:26 PM IST







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गंगा नदी पर टांडाकला में बन रहे पीपा पुल के निर्माण के दौरान बुधवार शाम एक बड़ा सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। लकड़ी की बल्ली पर सांप को देखकर मजदूर डरकर मौके से भाग गए। इसके चलते करीब एक घंटे तक निर्माण कार्य ठप रहा। ... और पढ़ें

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