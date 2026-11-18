बरामदे में सो रहे थे पिता-पुत्र

विकास यादव ने बताया कि उनकी पत्नी मोनी यादव 12 नवंबर को अपनी मां और मायके पक्ष के लोगों के साथ छठ पूजा में शामिल होने गई थीं। घर में वह अपने पिता रामअवध यादव के साथ मौजूद थे। रात में दोनों बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और पीछे के रास्ते से फरार हो गए।



ग्रामीणों ने बढ़ाई पुलिस गश्त की मांग

मंगलवार सुबह परिजनों ने घर में सामान बिखरा देखा तो चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद परिवार में खलबली मच गई। पीड़ित ने कोतवाली में लिखित तहरीर देकर चोरी गए सामान की बरामदगी और घटना के जल्द खुलासे की मांग की है। घर में लोगों की मौजूदगी के बावजूद चोरी होने से ग्रामीणों में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है।



पुलिस ने शुरू की जांच

थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार निषाद ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है। पीड़ित की ओर से तहरीर मिली है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।