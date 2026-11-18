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सकलडीहा तहसील क्षेत्र के फगुईया गांव में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं ने धान की फसल की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान दो किसानों के खेतों में निर्धारित क्षेत्रफल में फसल की कटाई कराकर उत्पादन का आकलन किया गया। दोनों खेतों से प्राप्त उपज के आधार पर ग्राम पंचायत में धान की उत्पादकता 76.66 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई।

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