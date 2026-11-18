यातायात माह के तहत बुधवार को मैदागिन चौराहे पर सुबह-ए-बनारस क्लब की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चला रहे दर्जनों सवारों को रोककर उनके माथे पर तिलक लगाया गया और निशुल्क हेलमेट पहनाया गया। संस्था ने लोगों को 'जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ' का संदेश दिया।

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