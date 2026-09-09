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भैंस चोरी करते समय आठ गिरफ्तार, पिकअप में लादते ही पहुंची पुलिस; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 09 Sep 2026 07:29 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 07:29 PM IST







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अलीनगर पुलिस और सर्विलांस टीम ने भैंस चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को रेवसा स्थित रेलवे ब्रिज के नीचे उस समय पकड़ा, जब वे चोरी की भैंस को पिकअप में लाद रहे थे। ... और पढ़ें

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