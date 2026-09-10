Chandauli News: हरिशंकरपुर-रिंग रोड के 1.25 किमी हिस्से की होगी मरम्मत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:58 AM IST
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पीडीडीयू नगर। मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के हरिशंकरपुर-रिंग रोड के करीब 1.25 किलोमीटर हिस्से की जल्द ही सूरत बदलने वाली है। करीब दस साल से जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड ने 87.50 लाख रुपये की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेज दी है।
हरिशंकरपुर ग्रामसभा स्थित मां मुंडेश्वरी माता मंदिर से आगे करीब 1.25 किलोमीटर सड़क लंबे समय से बदहाल है। मार्ग पर करीब दस वर्षों से कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। इसके चलते सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों की मुश्किल और बढ़ जाती है।
बाइक और साइकिल सवार अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं। स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी होती है। आसपास के घरों का पानी भी सड़क पर बहता रहता है। नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्षभर सड़क पर पानी जमा और बहता रहता है।
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इससे सड़क जल्द खराब होने के साथ ही ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत होती है।
मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक भी इस मार्ग पर आने से कई बार कतराते हैं। किसानों को भी खेतों तक आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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हरिशंकरपुर ग्रामसभा स्थित मां मुंडेश्वरी माता मंदिर से आगे करीब 1.25 किलोमीटर सड़क लंबे समय से बदहाल है। मार्ग पर करीब दस वर्षों से कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। इसके चलते सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों की मुश्किल और बढ़ जाती है।
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बाइक और साइकिल सवार अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं। स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी होती है। आसपास के घरों का पानी भी सड़क पर बहता रहता है। नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्षभर सड़क पर पानी जमा और बहता रहता है।
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इससे सड़क जल्द खराब होने के साथ ही ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत होती है।
मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक भी इस मार्ग पर आने से कई बार कतराते हैं। किसानों को भी खेतों तक आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।