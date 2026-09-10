Chandauli News: प्रदेशीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए जिले के खिलाड़ी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:56 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:56 AM IST
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पीडीडीयू नगर। मेरठ के पीलौना-मवाना स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज में 10 से 12 सितंबर तक आयोजित होने वाली प्रदेशीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बुधवार को चंदौली जिले के खिलाड़ी वाराणसी मंडल की टीम के साथ डीडीयू रेलवे स्टेशन से रवाना हुए।
जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने बताया कि जिले के खिलाड़ी खेल शिक्षक विजयंत प्रसाद, इंदल राय, मो. शरीफ और प्रिया सिंह की देखरेख में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने रवाना हुए हैं।
नगर पालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह ने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए पदक जीतने की पूरी संभावना है। इस अवसर पर डॉ. दिनेश कुमार, मयंक मोहन सिंह और विवेक कुमार ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। संवाद
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जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने बताया कि जिले के खिलाड़ी खेल शिक्षक विजयंत प्रसाद, इंदल राय, मो. शरीफ और प्रिया सिंह की देखरेख में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने रवाना हुए हैं।
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नगर पालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह ने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए पदक जीतने की पूरी संभावना है। इस अवसर पर डॉ. दिनेश कुमार, मयंक मोहन सिंह और विवेक कुमार ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। संवाद
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