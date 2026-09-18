यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस का हल्लाबोल, VIDEO

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यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने 2 हजार से अधिक के कुछ (व्यक्ति से व्यापारी) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई।

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