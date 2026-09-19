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Chandauli News: स्वच्छ पेयजल और शौचालय के लिए एसडीएम आवास पहुंचे विद्यार्थी

Sat, 19 Sep 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:43 AM IST
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Students visited the SDM's residence to demand clean drinking water and toilets.
बबुरी। नियामताबाद विकास खंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचोखर में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं होने से परेशान करीब 50 छात्र-छात्राएं शुक्रवार को पीडीडीयू नगर स्थित एसडीएम आवास पहुंच गए।
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छात्रों ने एसडीएम राजेश कुमार वर्मा से विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर एसडीएम ने विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया और बीडीओ को नई बोरिंग कराने के निर्देश दिए।
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छात्र-छात्राओं ने एसडीएम को बताया कि विद्यालय में लगी बोरिंग से लंबे समय से गंदा पानी निकल रहा है। इसके कारण पीने के पानी के लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्राओं ने अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं होने की समस्या भी बताई। छात्रों की शिकायत सुनने के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बीडीओ नियामताबाद को विद्यालय में स्वच्छ पेयजल के लिए नई बोरिंग कराने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय निरीक्षक को शौचालय समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त कराने के लिए निर्देशित किया।
विद्यालय प्रबंधन ने एसडीएम को बताया कि सड़क निर्माण के बाद विद्यालय का मैदान सड़क से काफी नीचे हो गया है। बारिश का पानी मैदान में भर जाता है। इससे छात्रों को आने-जाने और खेलकूद में परेशानी होती है। इस पर एसडीएम ने मैदान पर मिट्टी भरवाने का आश्वासन दिया।

एसडीएम राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि विद्यालय में पानी, शौचालय से जुड़ी शिकायत मिली थी। अधिकारियों को समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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