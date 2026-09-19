Chandauli News: दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत, दो घायल

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बघीनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कामेश्वर राम और विकास कुमार के चाचा अरुण चौधरी के अनुसार, तीनों युवक किसी काम से बाइक से मोहनिया की ओर जा रहे थे। नटीनिया माई के पास पहुंचने पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क किनारे पानी भरे बहाव में जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों ने पानी में लोगों को पड़ा देखा और घटना की जानकारी परिजनों व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे।सूचना पर मोहनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे में घायल दो लोगों को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान भभुआ सदर अस्पताल में मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। परिजनों ने प्रशासन से सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने की मांग की है। मोहनिया के प्रभारी एसडीपीओ दयानंद कुमार ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में बघीनी गांव के तीन युवकों की मौत हुई है। हादसे में दो अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है। उनका इलाज मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।