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बदायूं में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत, पेड़ पर लटका शव

Mukesh Kumar

Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 PM IST







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बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र के चौड़ेरा गांव में बृहस्पतिवार को 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से करंट लगने से किसान नरेश की मौत हो गई। वह बिजली विभाग को सूचना दिए बिना पेड़ की टहनियां काट रहे थे, तभी अचानक बिजली आ गई। ... और पढ़ें

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