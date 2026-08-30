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बदायूं: शादी के दो माह बाद युवक की मौत, फंदे से लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

Mukesh Kumar

Updated Sun, 30 Aug 2026 01:10 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 01:10 PM IST







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बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के आजमगंज मड़िया गांव में रविवार तड़के 22 वर्षीय ओमवीर का शव पशुशाला में फंदे पर लटका मिला। ओमवीर की शादी दो माह पहले हुई थी। मृतक के ससुराल पक्ष ने गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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