Budaun News: कर्ज के बोझ से दबे भट्ठा मजदूर ने फंदे से लटककर दी जान

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पिता निहाल ने बताया कि मुकेश शुक्रवार की शाम छह बजे घर से चला गया था। घरवालों ने उसकी देर रात तक तलाश की थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा था। शनिवार की सुबह भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर ने शव पेड़ से लटके होने की सूचना दी।पुलिस ने पहुंचकर शव काे फंदे से उतरवाया और पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा। निहाल ने बताया कि कर्ज के चक्कर में उनका पुत्र शराब का आदी हो गया था। पिछले तीन-चार दिनों से ज्यादा शराब पी रहा था। कम आय अधिक खर्चे के बीच परेशान होकर ही उसने जान दे दी। मृतक की पत्नी पिंकी ने बताया कि उनके पास मात्र 3:30 बीघा पट्टे की जमीन है, जिसे उसके पति ने गिरवी रख दी थी।परिवार में पांच बच्चों का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। आर्थिक तंगी में उसके पति को गांव के समूह से कुछ कर्जा लेना पड़ा, इसकी किश्त भरना भी मुश्किल हो गया था। इधर, सीओ उझानी सुनील सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमाॅर्टम करा दिया है। अभी पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।