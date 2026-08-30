बदायूं: पति की प्रताड़ना से परेशान गर्भवती पहुंची थाने, पुलिस ने सीएचसी में कराया भर्ती, बेटे को दिया जन्म

बदायूं के कुंवरगांव क्षेत्र में पति की मारपीट से परेशान होकर लखनऊ से चार साल के बेटे के साथ निकली गर्भवती महिला शनिवार देर रात परिचित के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा मिला। देर रात होने के कारण महिला के सामने ठहरने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में वह मदद की उम्मीद लेकर थाने पहुंची, जहां पुलिस ने महिला की मदद की। पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसने बेटे को जन्म दिया।

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अंजलि ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से गंवा, जिला संभल की रहने वाली है। पहले उसका नाम मैनाज बी था और पिता का नाम इफ्तखार अली है। महिला के मुताबिक दिल्ली में उसकी मुलाकात संजू से हुई थी। इसके बाद उसने धर्म परिवर्तन कर मंदिर में संजू से प्रेम विवाह किया था। कुंवरगांव कस्बे के ही एक व्यक्ति ने दोनों का विवाह कराया था।अंजलि का आरोप है कि शादी के बाद संजू शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा। इससे परेशान होकर वह लखनऊ से परिचित के घर रहने के लिए आई थी। शनिवार देर रात परिचित के घर पहुंचने पर ताला लगा मिला। साथ में चार साल का बेटा और गर्भावस्था होने के कारण महिला काफी परेशान थी। रात अधिक होने पर वह बेटे के साथ थाने पहुंची। वहां चार्ज संभाल रहे एसएसआई अनित कुमार ने उसकी परेशानी सुनी और तत्काल मदद की। महिला को खाना खिलाने के बाद उसके ठहरने की व्यवस्था कराई गई।