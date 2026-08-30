बदायूं: स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर-14 वॉलीबॉल प्रतियोगिता, 14 टीमों ने किया प्रतिभाग

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बदायूं के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को अंडर-14 बालक-बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में दोनों वर्गों की कुल 14 टीमों ने भाग लिया। बालक वर्ग में 8 और बालिका वर्ग में 6 टीमों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने शानदार सर्विस, स्मैश और ब्लॉकिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को निखारना रहा। आयोजकों ने बताया कि विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय टीम के लिए किया जाएगा। इस मौके पर क्रीड़ा अधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।

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