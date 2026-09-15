{"_id":"6aa921f7f34df89087078f65","slug":"video-demand-for-the-arrest-of-the-suspended-principal-in-the-obscene-video-case-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: अश्लील वीडियो मामले में निलंबित प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के उद्यैती में भाकियू के नेताओं ने मंगलवार को धरना दिया। यह अश्लील वीडियो मामले में निलंबित प्रधानाचार्य आरडी शर्मा की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर था। भाकियू नेता सौदान सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रबंध समिति के कार्यकाल की जांच की भी मांग की। उन्होंने प्रधानाचार्य की नियुक्ति को अवैध बताया और समिति पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। तहसीलदार बदन सिंह ने मांगों पर उच्चाधिकारियों से वार्ता का आश्वासन दिया।

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