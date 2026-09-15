फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Villagers caught a thief while he was stealing an electric wire in Budaun

बदायूं: बिजली का तार चोरी करते एक चोर को ग्रामीणों ने दबोचा, अन्य आरोपी मौके से भाग निकले

Tue, 15 Sep 2026 11:21 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 11:21 AM IST
सार

बदायूं के फैजगंज बेहटा क्षेत्र के सेंडोला गांव में मंगलवार सुबह बिजली के तार चोरी करते एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके साथी भाग निकले। ये आरोपी तार काटकर अपने वाहन में लाद रहे थे। इसी दौरान वहां ग्रामीण पहुंच गए। 

विज्ञापन
Villagers caught a thief while he was stealing an electric wire in Budaun
आरोपी युवक, उसका वाहन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सेंडोला गांव में मंगलवार सुबह बिजली की हाईटेंशन लाइन से तार चोरी करते एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके साथी फरार हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपियों ने लाखों रुपये के तार काटे थे और धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया था।

विज्ञापन




ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी कटे हुए तारों को कट्टों में भरकर अपने वाहन में लादने की तैयारी की थी। इसी दौरान उनका वाहन चकरोड में फंस गया। खेतों पर जा रहे ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और शोर मचाया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ लिया। अन्य चोर धान के खेत से भाग निकले। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। विद्युत निगम को भी मामले की सूचना दे दी गई है।
विज्ञापन


क्षेत्र में पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पहले भी कई बार बिजली के खंभों से तार चोरी हुए हैं। इन वारदात से खंभों के नीचे खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। ग्रामीणों ने पुलिस से फरार आरोपियों की तलाश करने की मांग की है। उन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed