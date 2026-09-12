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प्रभारी मंत्री ने सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा की, 17 से शुरू होगा कार्यक्रम; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 12 Sep 2026 09:15 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 09:15 PM IST







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सूबे के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सेवा संकल्प अभियान की तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

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