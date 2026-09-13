Bhadohi News: चार घंटे विलंब से भदोही पहुंची जनता एक्सप्रेस

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भदोही स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि देहरादून से बनारस जाने वाली जनता एक्सप्रेस का निर्धारित समय 13.03 बजे है, लेकिन यह ट्रेन 3.53 घंटे विलंब से लगभग 16.56 बजे भदोही पहुंची। ट्रेन से काफी संख्या में लोगों को वाराणसी जाना-आना होता है। ऐसे लोगों को दूसरे विकल्प से यात्रा करनी पड़ी। इसी प्रकार से दुर्ग से छपरा जाने वाली 15160 सारनाथ एक्सप्रेस और अमृतसर से हावड़ा जाने वाली 13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस एक-एक घंटे देरी से आईं।

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भदोही। भदोही-जंघई रेल मार्ग की तीन ट्रेनें शनिवार को देरी से आने से रेलयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा 15120 देहरादून-बनारस जनता एक्सप्रेस लगभग चार घंटे देर से आई। विलंब से आने वाली बाकी दो ट्रेनों में सारनाथ एक्सप्रेस और पंजाब मेल एक्सप्रेस शामिल हैं, जो एक-एक घंटे देरी से आईं।