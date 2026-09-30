{"_id":"6abd29e1b9736852bb0221a2","slug":"video-gave-birth-to-baby-on-road-in-front-of-hospital-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"अस्पताल के सामने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल के सामने मंगलवार की देर शाम मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। प्रसव पीड़ा के बाद एबुलेंस से अस्पताल पहुंची प्रसूता को लौटा दिया गया। जिसके बाद अस्पताल के सामने ही प्रसूता ने सड़क पर ही नवजात को जन्म दिया। महिला के परिजनों का आरोप है कि वनवासी होने का हवाला देकर उसे भर्ती नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उसमें केवल पांच ग्राम खून था। जिसके कारण रेफर किया गया था। मामले में सीएमओ डॉ. एसके चक ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है।

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