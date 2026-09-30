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अस्पताल के सामने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म, VIDEO

Wed, 30 Sep 2026 08:55 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:55 PM IST
Gave birth to baby on road in front of hospital
महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल के सामने मंगलवार की देर शाम मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। प्रसव पीड़ा के बाद एबुलेंस से अस्पताल पहुंची प्रसूता को लौटा दिया गया। जिसके बाद अस्पताल के सामने ही प्रसूता ने सड़क पर ही नवजात को जन्म दिया। महिला के परिजनों का आरोप है कि वनवासी होने का हवाला देकर उसे भर्ती नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उसमें केवल पांच ग्राम खून था। जिसके कारण रेफर किया गया था। मामले में सीएमओ डॉ. एसके चक ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है।
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