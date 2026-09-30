नो-एंट्री के में घुसा बॉयलर ट्रक: स्कूल से लौट रहे कक्षा दो के छात्र को रौंदा, मौत; पटरी के किनारे था मासूम

नो-एंट्री के बावजूद नगर में कैसे पहुंचा बॉयलर ट्रक?

हादसे के बाद नगर में नो-एंट्री व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोपीगंज नगर में सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री रहती है। इसके बावजूद बॉयलर ट्रक मिर्जापुर तिराहे से होकर मिर्जापुर की ओर जा रहा था। हादसे के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नो-एंट्री के समय यह ट्रक नगर के भीतर कैसे पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ट्रक नो-एंट्री के दौरान नगर में कैसे दाखिल हुआ और हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी है।

बच्चे के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक चालक व वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। नो इंट्री के बाद भी वाहन चालक कैसे शहर में प्रवेश किया। इसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। - सच्चिदानंद पांडेय, प्रभारी निरीक्षक, गोपीगंज।