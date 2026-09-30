फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Discussion took place on the preparations for Bharat Milap and Dussehra fair.

Bhadohi News: भरत मिलाप व दशहरा मेले की तैयारियों पर हुई चर्चा

Wed, 30 Sep 2026 02:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Discussion took place on the preparations for Bharat Milap and Dussehra fair.
भरत मिलाप, दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व सकुशल संपन्न कराने के लिए सोमवार की देर शाम भरत मिलाप कमेटी नवयुवक दल की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोपीगंज के नगर अध्यक्ष एवं जायसवाल समाज के अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के आवास पर हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई।
विज्ञापन

समाज के अध्यक्ष ने बताया कि मेले के दौरान नगर के प्रत्येक मोहल्ले में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने और भरत मिलाप मेले को सफल बनाने के लिए हर मोहल्ले से लोगों को नवयुवक दल की कमेटी से जोड़ने के लिए अधिकारियों से बात की जाएगी। इसके साथ ही नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं जगह-जगह बने गड्ढों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद से नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा एवं भरत मिलाप से पहले खराब सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की गई। ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।
विज्ञापन

इस दौरान उमेश सिंह बघेल, टुनटुन अग्रवाल, संजय सिंह बउ, अश्वनी अग्रवाल, दामोदर अग्रहरि, काशी गुप्ता, कल्लू अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, राजकुमार मोदनवाल, रमेश चंद जायसवाल, विनय अग्रहरि, शिवम मोदनवाल, सुशील कुमार, जयप्रकाश आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed