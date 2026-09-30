स्कूल के लौट रहे कक्षा दो के मासूम को ट्रक ने रौंदा, VIDEO

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नगर के मिर्जापुर रोड पर बुधवार की दोपहर बॉयलर ट्रक की चपेट में आकर कक्षा दो के छात्र की मौत हो गई। छात्र सर्वोदय शिशु मंदिर के कक्षा दो में पढ़ाई करता था। छात्र स्कूल के पैदल ही घर लौट रहा था। इस बीच ट्रक ने उसे कुचलच दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में ले लिया।

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