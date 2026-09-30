अस्पताल पहुंची प्रसूता को लौटाया: सड़क पर बच्चे को दिया जन्म, सीएमओ ने जांच के लिए टीम बनाई; मांगी रिपोर्ट

चादर की ओट में प्रसव

बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने उसे भर्ती लेने से मना कर दिया। परिजन उसे लेकर निकल ही रहे थे कि इस बीच अस्पताल के सामने ही उसकी प्रसव पीड़ा तेज हो गई और परिजनों ने आनन-फानन में सड़क के किनारे ही चादर की ओट के पीछे रानी का प्रसव कराया। अस्पताल में भर्ती न लेने को लेकर परिजन आक्रोशित हो उठे।



प्रसूता के भाई विजय कुमार ने आरोप लगाया कि अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स नीलम मौर्या ने 'मुसहर' होने का हवाला देते हुए प्रसव से इनकार कर दिया था। इधर सड़क पर सड़क पर प्रसव होने की जानकारी होते ही स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई। सूचना मिलते ही सीएमओ डॉ. एसके चक मौके पर पहुंचे।



पता चला कि परिजन प्रसूता को लेकर घर चले गए हैं। वे तत्काल टीम के साथ घर पहुंचे और जच्चा और बच्चा को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में प्रसूता व बच्चे को भर्ती कराने के साथ-साथ उन्हें उचित उपचार दिए जाने का निर्देश दिया। इस बीच पुलिस व प्रधान रमेश चंद यादव ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराए। वहीं सीएमओ डॉ. अजय तिवारी ने स्वास्थ्यकर्मियों को प्रसूता की 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए।