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चोरी के मोबाइल साइबर ठगों को बेचने का आरोपी अरेस्ट, VIDEO

Wed, 09 Sep 2026 10:09 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 09 Sep 2026 10:09 PM IST
Accused arrested for selling stolen mobile phones to cyber fraudsters
ज्ञानपुर जिले की पुलिस ने बुधवार को साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। चोरी, छिनैती और गुम हुए मोबाइल को सस्ते दामों में खरीदकर उसका क्लोन तैयार कर साइबर ठगों को बेचने के आरोपी कबाड़ व्यापारी अजीजुल को गिरफ्तार किया।
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