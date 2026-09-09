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चोरी के मोबाइल साइबर ठगों को बेचने का आरोपी अरेस्ट, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 09 Sep 2026 10:09 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 10:09 PM IST







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ज्ञानपुर जिले की पुलिस ने बुधवार को साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। चोरी, छिनैती और गुम हुए मोबाइल को सस्ते दामों में खरीदकर उसका क्लोन तैयार कर साइबर ठगों को बेचने के आरोपी कबाड़ व्यापारी अजीजुल को गिरफ्तार किया। ... और पढ़ें