Bhadohi News: चार दिनों में डेढ़ मीटर घटा गंगा का जलस्तर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:02 AM IST
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सीतामढ़ी। गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। सोमवार को भी पानी घटाव की तरफ रहा। जलस्तर में कमी होने से बाढ़ का पानी तेजी से घाटों के नीचे खिसक रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मीटर गेज पर सोमवार को जलस्तर 76.850 दर्ज किया गया।
सीजन का उच्चतम जलस्तर 78.390 मीटर तक पहुंचा था। बीते चार दिनों में डेढ़ मीटर की कमी हो चुकी है। 24 घंटे में 33 सेमी की कमी हुई है। गंगा के घटते जलस्तर से तटवर्ती लोगों ने राहत की सांस ली। अगस्त माह में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर बढ़ाव की तरफ रहा, लेकिन इस साल चेतावनी बिंदु 80.200 मीटर तक पानी नहीं पहुंच सका। 2025 में जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंचने के बाद कम हुआ था।
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सीजन का उच्चतम जलस्तर 78.390 मीटर तक पहुंचा था। बीते चार दिनों में डेढ़ मीटर की कमी हो चुकी है। 24 घंटे में 33 सेमी की कमी हुई है। गंगा के घटते जलस्तर से तटवर्ती लोगों ने राहत की सांस ली। अगस्त माह में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर बढ़ाव की तरफ रहा, लेकिन इस साल चेतावनी बिंदु 80.200 मीटर तक पानी नहीं पहुंच सका। 2025 में जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंचने के बाद कम हुआ था।
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