भदोही: चोरी-छिनैती के मोबाइल का क्लोन बनाता था, साइबर ठगों को बेचने का आरोपी अरेस्ट; हर माह करोड़ों का लेन-देन

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि जिले में चोरी-छिनैती समेत गुम होने वाले मोबाइल फोन को लेकर सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही थी। सर्विलांस व गोपीगंज की टीम को सूचना मिली कि नगर कस्बे में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में चोरी, छिनैती व स्क्रैब वाले मोबाइल की खरीद करता है।



सूचना के बाद पहुंची टीम ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि अजीजुल कबाड़ की दुकान की आड़ में बड़ी मात्रा में चोरी व छिनैती के मोबाइल को साइबर ठगों को उपलब्ध कराने का काम करता है। उसने गोपीगंज में छोटी-छोटी चार दुकानें किराये पर ले रखी थीं। छानबीन में पुलिस ने उसकी दुकान से 293 स्मार्टफोन/टैबलेट और 596 कीपैड फोन विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के 923 सिम कार्ड, मदरबोर्ड, आईसी, स्क्रीन और चेसिस जैसे मोबाइल स्क्रैप पार्ट्स भी बरामद किए।