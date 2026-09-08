Bhadohi News: गांधी जयंती पर भव्य समारोह करेगा तैलिय साहू राठौर महासभा

विज्ञापन

नईबाजार। भारतीय तैलिय साहू राठौर महासभा के युवा इकाई की बैठक रविवार की देर शाम नईबाजार स्थित श्री गोपाल विद्या मंदिर में हुई। इसमें संगठन की मजबूती सहित आगामी गांधी जयंती समारोह के आयोजन को लेकर विमर्श किया गया। निर्णय लिया कि आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह का आयोजन इसी परिसर में किया जाएगा। समारोह में समाज के लोगों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिलाध्यक्ष सुभाष चन्द्र गुप्ता ने कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही समाज के लोगों से आपसी एकजुटता बनाए रखने और संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। मजबूत संगठन के माध्यम से समाज के लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। इस दौरान सुरेश चंद्र साहू, अमित कुमार साहू, सतीश गांधी, नंदलाल गुप्ता, छेदीलाल साहू, राजकुमार गुप्ता, शिव शंकर गुप्ता, अजीत कुमार गुप्ता, विनोद कुमार साहू आदि रहे।