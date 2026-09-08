Bhadohi News: बंटवारा विवाद में जांच करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम

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मामला जफर इकबाल, जफर हसनैन और स्व. अब्दुल कलाम के परिवार से जुड़ी संपत्ति के बंटवारे का है। संयुक्त संपत्ति में से अपने हिस्से की जायदाद की निशानदेही के लिए जफर हसनैन ने भदोही तहसील दिवस पर एसडीएम चंद्रकांत त्रिपाठी को प्रार्थना पत्र दिया था। मोहल्ले में पहुंची राजस्व टीम में नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और राजस्व निरीक्षक शामिल रहे। टीम के लोगों ने आवश्यक जांच पड़ताल की और अभिलेख जांचे। संबंधित पक्षों से जमीन से जुड़े अपने अपने दावों के साथ एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।

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भदोही। नगर के मोहल्ला पीरखांपुर में सोमवार को संपत्ति के बंटवारे के विवाद के मामले में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की। टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए। पक्षों को एसडीएम के समक्ष तलब किया गया है।